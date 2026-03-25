Небезпечний розворот: ISW застеріг про зміну тактики російських атак по Україні

Нова тактика атак РФ

Як наголошують аналітики, йдеться не просто про масштаби, а про системний підхід: удари розтягуються в часі, комбінуються дрони та ракети, а основна мета - перевантажити та виявити вразливість української протиповітряної оборони.

Зокрема, радник Міністерства оборони України Сергій Флеш Бескрестнов повідомив, що зміна тривалості ударів, ймовірно, спрямована на виявлення вразливостей в українській ППО та їх подолання.

А голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що російські сили тривалий час накопичували ресурси для проведення більш інтенсивних і тривалих ударів, орієнтованих на цивільні об’єкти по всій території України.

У ISW вказують, що Росія застосовує тактику "накопичення і удару": протягом кількох днів запускається обмежена кількість ракет, після чого відбуваються масовані атаки з одночасним використанням ракет і великої кількості дронів.

Такий підхід дозволяє перевантажувати українську протиповітряну оборону та посилювати руйнівний ефект.

За оцінками експертів, Росія вже наближається до можливості запуску понад 1000 ударних безпілотників в межах однієї серії атак. Події 23-24 березня стали найближчим до реалізації такого сценарію прикладом.

Політичний тиск і нові ризики

Окремо в ISW звертають увагу на політичний фактор. Подібні удари часто збігаються з важливими дипломатичними подіями.

Зокрема, остання атака відбулася одразу після американо-українських переговорів у Флориді, що може свідчити про спробу тиску на Київ та його союзників.

Експерти також попереджають, що Москва може скористатися дефіцитом систем ППО, зокрема Patriot, а також відволіканням міжнародної уваги на Близький Схід, щоб активізувати свою повітряну кампанію проти України.