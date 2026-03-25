RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Опасный разворот: ISW предостерег об изменении тактики российских атак по Украине

10:25 25.03.2026 Ср
3 мин
Россия бьет дольше и шире
aimg Ірина Глухова
фото: центр Львова оказался под атакой дронов 24 марта (Getty Images)

Массированная атака на Украину 23-24 марта является значительным и опасным поворотом в российской тактике нанесения ударов. Новая стратегия позволяет РФ дольше удерживать давление и охватывать большее количество регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Новая тактика атак РФ

Как отмечают аналитики, речь идет не просто о масштабах, а о системном подходе: удары растягиваются во времени, комбинируются дроны и ракеты, а основная цель - перегрузить и выявить уязвимость украинской противовоздушной обороны.

В частности, советник Министерства обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов сообщил, что изменение продолжительности ударов, вероятно, направлено на выявление уязвимостей в украинской ПВО и их преодоление.

А глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что российские силы длительное время накапливали ресурсы для проведения более интенсивных и длительных ударов, ориентированных на гражданские объекты по всей территории Украины.

В ISW указывают, что Россия применяет тактику "накопления и удара": в течение нескольких дней запускается ограниченное количество ракет, после чего происходят массированные атаки с одновременным использованием ракет и большого количества дронов.

Такой подход позволяет перегружать украинскую противовоздушную оборону и усиливать разрушительный эффект.

По оценкам экспертов, Россия уже приближается к возможности запуска более 1000 ударных беспилотников в рамках одной серии атак. События 23-24 марта стали ближайшим к реализации такого сценария примером.

Политическое давление и новые риски

Отдельно в ISW обращают внимание на политический фактор. Подобные удары часто совпадают с важными дипломатическими событиями.

В частности, последняя атака произошла сразу после американо-украинских переговоров во Флориде, что может свидетельствовать о попытке давления на Киев и его союзников.

Эксперты также предупреждают, что Москва может воспользоваться дефицитом систем ПВО, в частности Patriot, а также отвлечением международного внимания на Ближний Восток, чтобы активизировать свою воздушную кампанию против Украины.

Российская атака на Украину 24 марта

Напомним, в ночь на 24 марта Россия начала масштабную воздушную атаку на Украину. Враг запустил по разным областям несколько сотен дронов, а также баллистические и крылатые ракеты.

Под ударами оказались Киев, Полтава, Запорожье и другие регионы. Ужасные последствия зафиксированы в 11 областях: погибли четыре человека, десятки получили ранения, среди пострадавших - дети.

В течение дня атаки продолжались. К вечеру 24 марта почти все западные области Украины были под ударом дронов.

Во Львове попадания пришлись на жилые дома на площади Соборной, улицах Братьев Рогатинцев и Красной Калины.

В результате атаки пострадали люди, а также были повреждены объекты, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Взрывы раздавались также в Тернополе, Ивано-Франковске и Виннице.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
