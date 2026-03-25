Опасный разворот: ISW предостерег об изменении тактики российских атак по Украине

Новая тактика атак РФ

Как отмечают аналитики, речь идет не просто о масштабах, а о системном подходе: удары растягиваются во времени, комбинируются дроны и ракеты, а основная цель - перегрузить и выявить уязвимость украинской противовоздушной обороны.

В частности, советник Министерства обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов сообщил, что изменение продолжительности ударов, вероятно, направлено на выявление уязвимостей в украинской ПВО и их преодоление.

А глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что российские силы длительное время накапливали ресурсы для проведения более интенсивных и длительных ударов, ориентированных на гражданские объекты по всей территории Украины.

В ISW указывают, что Россия применяет тактику "накопления и удара": в течение нескольких дней запускается ограниченное количество ракет, после чего происходят массированные атаки с одновременным использованием ракет и большого количества дронов.

Такой подход позволяет перегружать украинскую противовоздушную оборону и усиливать разрушительный эффект.

По оценкам экспертов, Россия уже приближается к возможности запуска более 1000 ударных беспилотников в рамках одной серии атак. События 23-24 марта стали ближайшим к реализации такого сценария примером.

Политическое давление и новые риски

Отдельно в ISW обращают внимание на политический фактор. Подобные удары часто совпадают с важными дипломатическими событиями.

В частности, последняя атака произошла сразу после американо-украинских переговоров во Флориде, что может свидетельствовать о попытке давления на Киев и его союзников.

Эксперты также предупреждают, что Москва может воспользоваться дефицитом систем ПВО, в частности Patriot, а также отвлечением международного внимания на Ближний Восток, чтобы активизировать свою воздушную кампанию против Украины.