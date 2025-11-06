Небезпечний для людей із заборгованістю: у "Батьківщіні" обіцяють блокувати законопроєкт №14005

Як повідомила нардепка, згідно із законопроєктом, у разі наявності будь-якої заборгованості - за комунальні послуги, штрафи чи банківські кредити - людина або підприємство автоматично потраплятиме до реєстру боржників. Після цього можуть бути тимчасово заблоковані банківські рахунки та накладено арешт на майно.

Крім того, за словами Юлії Тимошенко, документ дозволяє виконавцям розпоряджатися майном боржника в межах стягнення заборгованості. Також зазначається, що в окремих випадках може бути застосоване стягнення навіть на єдине житло.

У партії вважають, що ухвалення цього законопроєкту може негативно вплинути на громадян, які мають навіть невеликі борги або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема на внутрішньо переміщених осіб, чиє майно залишилось на тимчасово окупованих територіях.

"Сьогодні в Україні 8 мільйонів людей мають борги: за комунальні послуги, штрафи за ПДР, перед банками. А внутрішньо переміщеним особам взагалі досі нараховуються борги за комунальні платежі на майно, що залишилося на окупованих територіях", - розповіла лідерка політсили, наголошуючи, що новий закон створить небезпеку для таких громадян.

Вона також заявила, що "Батьківщина" блокуватиме законопроєкт у другому читанні своїми правками.

В разі, якщо його буде ухвалено, Тимошенко обіцяє "організувати суспільство, щоб з петицією звернутися до президента і переконати його накласти вето на закон".