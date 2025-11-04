"Батьківщина" не підтримала законопроєкт про цифровізацію виконавчих проваджень

Фракція "Батьківщина" проголосувала проти ухвалення за основу законопроєкту №14005, який передбачає цифровізацію виконавчих проваджень. У партії заявили, що документ може створити ризики для громадян, які мають борги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті політсили.

У Верховній Раді розглянули законопроєкт №14005, спрямований на цифровізацію процесів у сфері виконавчого провадження. Він зокрема передбачає спрощення процедур стягнення боргів і посилення контролю за їх виконанням.

Фракція "Батьківщина" стала єдиною парламентською силою, яка не підтримала документ. Як пояснила лідерка партії Юлія Тимошенко, законопроєкт, на її думку, може призвести до ситуацій, коли під час воєнного стану громадяни ризикуватимуть втратити житло через борги.

Тимошенко наголосила, що це вже третя спроба ухвалити подібну ініціативу в Раді. За її словами, фракція виступає за збереження права українців на власність, особливо в умовах війни.

Вона також зазначила, що законопроєкт передбачає автоматичне внесення боржників до відповідного реєстру, що може призводити до блокування рахунків і майна без окремого судового рішення.

"Якщо в людини чи підприємства є "хоча б гривня боргу", то вони автоматично потрапляють в реєстр боржників і їм, без суду та слідства, блокуватимуться рахунки та майно", - заявила нардепка.

При цьому, Тимошенко назвала несправедливим те, що документ містить винятки для комерційних банків, на які обмеження не поширюватимуться.