Небезпечна погода майже по всій Україні: синоптики зробили попередження на сьогодні

Субота 29 листопада 2025 07:00
Небезпечна погода майже по всій Україні: синоптики зробили попередження на сьогодні Фото: синоптики попередили про туман сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні у суботу, 29 листопада, більшість регіонів України накриє туман, місцями він буде щільний, тому синоптики зробили попередження водіям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні майже по всій території України буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують, лише на Одещині вночі можливий невеликий дощ.

Уночі та вранці в більшості областей очікується туман.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура:

  • на півдні країни, Кіровоградщині та Дніпропетровщині вночі +3+8 градусів, вдень +7+12 градусів, у Криму до +16 градусів;
  • на решті території вночі від +4 градусів до -1, вдень 4-9 градусів вище нуля.

Також в Укргідрометцентрі зробили попередження про небезпечні метеорологічні явища в країні.

"Вночі та вранці 29 листопада у більшості областей туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий.Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Небезпечна погода майже по всій Україні: синоптики зробили попередження на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні вночі та вранці туман, опадів синоптики не прогнозують. Повітря в регіоні максимально прогріється до +9 градусів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від +4 до -1 градуси, вдень +4+9 градусів; у Києві вночі +2+4 градуси, вдень від +7 до +9.

Також в Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та столиці. Вночі та вранці 29 листопада туман, видимість 200-500 метрів. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Небезпечна погода майже по всій Україні: синоптики зробили попередження на сьогодні

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі натякнули на теплий старт зими у грудні 2025 року.

Також синоптики оприлюднили коротку кліматичну характеристику першого зимового місяця та поділились загальним попереднім прогнозом на грудень.

Раніше ми писали, як Карпати накрив шторм і густий туман.

Тим часом в УкрГМЦ підбили підсумки погодних умов впродовж першої декади листопада 2025 року в різних регіонах і розповіли, як вони вплинули на ріст і розвиток озимих культур.

