Небезпечна погода до кінця дня: синоптики попередили, що чекає Київську область сьогодні

Про які небезпечні метеоявища йдеться

Згідно з попередженням експертів УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища по території Київської області очікуються до кінця дня 29 січня.

Йдеться про:

налипання мокрого снігу;

ожеледицю на дорогах.

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили спеціалісти.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;

руху транспорту.

Попередження про небезпечні метеоявища по Київській області (скриншот: t.me/uhmc2022)

Погода в Київській області сьогодні зранку

Варто зазначити, що станом на 7 годину ранку, погода у Київській області була хмарною. З невеликим мокрим снігом (або дощем), туманом та ожеледдю.

На дорогах при цьому була ожеледиця.

Вітер - північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря - близько 0 градусів за Цельсієм.

У Києві температура повітря спостерігалась також на рівні 0 градусів, а відносна вологість становила 100%.

Атмосферний тиск при цьому був на рівні 735 мм рт. ст.

Погода по Київській області зранку 29 січня (скриншот: t.me/uhmc2022)

Що може бути з погодою в Києві та області пізніше

Згідно з опублікованим раніше прогнозом УкрГМЦ, погода по Києву та області очікується туманною впродовж всієї доби.

Місцями - ймовірний невеликий мокрий сніг і дощ. На дорогах - ожеледиця.

Температура повітря вдень може становити:

у Києві - близько 0 градусів за Цельсієм;

по області - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Прогноз погоди по Києву та області на сьогодні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)