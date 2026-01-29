Опасная погода до конца дня: синоптики предупредили, что ждет Киевскую область сегодня

Синоптики предупреждают жителей и гостей Киевской области об опасных метеорологических явлениях до конца сегодняшнего дня - четверга, 29 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Telegram.
Согласно предупреждению экспертов УкрГМЦ, опасные метеорологические явления по территории Киевской области ожидаются до конца дня 29 января.
Речь идет про:
"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули специалисты.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
Стоит отметить, что по состоянию на 7 часов утра, погода в Киевской области была облачной. С небольшим мокрым снегом (или дождем), туманом и гололедом.
На дорогах при этом была гололедица.
Ветер - северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха - около 0 градусов по Цельсию.
В Киеве температура воздуха наблюдалась также на уровне 0 градусов, а относительная влажность составляла 100%.
Атмосферное давление при этом было на уровне 735 мм рт. ст.
Согласно опубликованному ранее прогнозу УкрГМЦ, погода по Киеву и области ожидается туманной в течение всех суток.
Местами - вероятен небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах - гололедица.
Температура воздуха днем может составлять:
Напомним, ранее начальница отдела метеорологических прогнозов УкрГМЦ Наталья Голеня сообщила, что на Украину надвигается существенное похолодание.
Уже в течение выходных температура воздуха во многих областях может упасть до 20 градусов мороза, а затем - даже до -25.
При этом морозная погода, по словам специалиста, может удерживаться практически в течение первой декады следующего месяца.
Несколько позже эксперты Укргидрометцентра обнародовали краткую климатическую характеристику февраля и объяснили, каким может быть последний месяц зимы в целом.
