Опасная погода до конца дня: синоптики предупредили, что ждет Киевскую область сегодня

На сегодня в Киевской области прогнозируют опасные метеоявления (фото иллюстративное: Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Синоптики предупреждают жителей и гостей Киевской области об опасных метеорологических явлениях до конца сегодняшнего дня - четверга, 29 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Telegram.

О каких опасных метеоявлениях идет речь

Согласно предупреждению экспертов УкрГМЦ, опасные метеорологические явления по территории Киевской области ожидаются до конца дня 29 января.

Речь идет про:

  • налипание мокрого снега;
  • гололедицу на дорогах.

"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули специалисты.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Предупреждение об опасных метеоявлениях по Киевской области (скриншот: t.me/uhmc2022)

Погода в Киевской области сегодня утром

Стоит отметить, что по состоянию на 7 часов утра, погода в Киевской области была облачной. С небольшим мокрым снегом (или дождем), туманом и гололедом.

На дорогах при этом была гололедица.

Ветер - северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха - около 0 градусов по Цельсию.

В Киеве температура воздуха наблюдалась также на уровне 0 градусов, а относительная влажность составляла 100%.

Атмосферное давление при этом было на уровне 735 мм рт. ст.

Погода по Киевской области утром 29 января (скриншот: t.me/uhmc2022)

Что может быть с погодой в Киеве и области позже

Согласно опубликованному ранее прогнозу УкрГМЦ, погода по Киеву и области ожидается туманной в течение всех суток.

Местами - вероятен небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах - гололедица.

Температура воздуха днем может составлять:

  • в Киеве - около 0 градусов по Цельсию;
  • по области - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Прогноз погоды по Киеву и области на сегодня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее начальница отдела метеорологических прогнозов УкрГМЦ Наталья Голеня сообщила, что на Украину надвигается существенное похолодание.

Уже в течение выходных температура воздуха во многих областях может упасть до 20 градусов мороза, а затем - даже до -25.

При этом морозная погода, по словам специалиста, может удерживаться практически в течение первой декады следующего месяца.

Несколько позже эксперты Укргидрометцентра обнародовали краткую климатическую характеристику февраля и объяснили, каким может быть последний месяц зимы в целом.

Читайте также, какое удивительное природное явление заметили украинцы во время сильных морозов в январе.

