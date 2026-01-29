Опасная погода до конца дня: синоптики предупредили, что ждет Киевскую область сегодня

О каких опасных метеоявлениях идет речь

Согласно предупреждению экспертов УкрГМЦ, опасные метеорологические явления по территории Киевской области ожидаются до конца дня 29 января.

Речь идет про:

налипание мокрого снега;

гололедицу на дорогах.

"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули специалисты.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;

движения транспорта.

Предупреждение об опасных метеоявлениях по Киевской области (скриншот: t.me/uhmc2022)

Погода в Киевской области сегодня утром

Стоит отметить, что по состоянию на 7 часов утра, погода в Киевской области была облачной. С небольшим мокрым снегом (или дождем), туманом и гололедом.

На дорогах при этом была гололедица.

Ветер - северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха - около 0 градусов по Цельсию.

В Киеве температура воздуха наблюдалась также на уровне 0 градусов, а относительная влажность составляла 100%.

Атмосферное давление при этом было на уровне 735 мм рт. ст.

Погода по Киевской области утром 29 января (скриншот: t.me/uhmc2022)

Что может быть с погодой в Киеве и области позже

Согласно опубликованному ранее прогнозу УкрГМЦ, погода по Киеву и области ожидается туманной в течение всех суток.

Местами - вероятен небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах - гололедица.

Температура воздуха днем может составлять:

в Киеве - около 0 градусов по Цельсию;

по области - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Прогноз погоды по Киеву и области на сегодня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)