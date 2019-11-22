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В небе над Лос-Анджелесом загорелся самолет

Новости » В мире     22.11.2019 - 05:45
В небе над Лос-Анджелесом загорелся самолет
Скриншот (abcnews.go.com)

По словам пассажира, после взлета в салоне были слышны четыре сильных удара, а правый двигатель "взорвался и был охвачен пламенем"

Двигатель самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines загорелся после взлета, из-за чего авиалайнер был вынужден вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBSLA.

Рейс 113 следовал в Манилу, на борту находилось 347 пассажиров. Он вылетел из международного аэропорта Лос-Анджелеса 21 ноября около 11:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

По словам одного из пассажиров, после взлета в салоне были слышны четыре сильных удара, а правый двигатель "взорвался и был охвачен пламенем". Из-за этого некоторые пассажиры начали кричать.

Спустя примерно час после взлета авиалайнер благополучно приземлился в аэропорту отправления. По словам представителя воздушной гавани, воспламенение двигателя произошло из-за механической неисправности.

Никто из пассажиров рейса не пострадал. Они были пересажены на другой самолет.

Инцидент был виден с земли, его снимали на видео жители Лос-Анджелеса. На кадрах видно, что из двигателя летящего самолета вырываются языки пламени.

Напомним, днем 21 ноября одесский аэропорт приостанавливал вылеты и посадки из-за поломки самолета. У частного самолета Gulfstream G150, который выполнял рейс в Дубай, на взлете подломилась стойка шасси.

Вечером 21 ноября в международном аэропорту "Одесса" случилось второе ЧП - Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время посадки сломал стойку переднего шасси. Из-за инцидента аэропорт "Одесса" приостановил полеты до 01:00 22 ноября.

Также сообщалось, что у самолета президента Украины Владимира Зеленского при подготовке к вылету из Харькова отказал двигатель. По данным местных СМИ, поломка произошла по техническим причинам. В связи с этим вылет Зеленского в Николаев перенесли на три часа, пока за президентом не прибыл резервный борт.

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