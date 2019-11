В небе над Лос-Анджелесом загорелся самолет

По словам пассажира, после взлета в салоне были слышны четыре сильных удара, а правый двигатель "взорвался и был охвачен пламенем"

Двигатель самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines загорелся после взлета, из-за чего авиалайнер был вынужден вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBSLA.



Рейс 113 следовал в Манилу, на борту находилось 347 пассажиров. Он вылетел из международного аэропорта Лос-Анджелеса 21 ноября около 11:00 по местному времени (21:00 по Киеву).



По словам одного из пассажиров, после взлета в салоне были слышны четыре сильных удара, а правый двигатель "взорвался и был охвачен пламенем". Из-за этого некоторые пассажиры начали кричать.

EMERGENCY LANDING: Flames shoot out of a plane’s engine that just took off from LAX. Hear from terrified passengers tonight on @ABCWorldNews #LAX #Plane #Emergencylanding pic.twitter.com/wMKLttLkQB