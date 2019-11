В небі над Лос-Анджелесом загорівся літак

За словами пасажира, після зльоту в салоні були чутні чотири сильних удари, а правий двигун "вибухнув і був охоплений полум'ям"

Двигун літака Boeing 777 авіакомпанії Philippine Airlines загорівся після зльоту, через щочого авіалайнер був змушений повернутися в аеропорт Лос-Анджелеса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBSLA.



Рейс 113 прямував в Манілу, на борту перебувало 347 пасажирів. Він вилетів з міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса 21 листопада близько 11:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом).

За словами одного з пасажирів, після зльоту в салоні були чутні чотири сильних удари, а правий двигун "вибухнув і був охоплений полум'ям". Через це деякі пасажири почали кричати.

EMERGENCY LANDING: Flames shoot out of a plane’s engine that just took off from LAX. Hear from terrified passengers tonight on @ABCWorldNews #LAX #Plane #Emergencylanding pic.twitter.com/wMKLttLkQB