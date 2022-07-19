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В небе Днепропетровской области сбили российский беспилотник

Фото: в небе Днепропетровской области сбили российский беспилотник (24tv)
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженные силы Украины сбили еще один российский БПЛА. Это произошло в небе над Криворожским районом Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Наши военные сбили очередной вражеский беспилотник. Российский "Орлан-10" уничтожили в небе над Криворожским районом", - написал он.

Напомним, 16 июля украинские защитники также сбили дрон "Орлан-10" над Днепропетровской областью.

Кроме этого, 18 июля окупать нанесли ракетный удар по Синельниковскому району Днепропетровской области и уничтожили склад с 5 тысячами тонн зерна.

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Днепропетровская область