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В Днепропетровской области ВСУ сбили очередной российский беспилотник "Орлан-10"

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Днепропетровская область, Суббота 16 июля 2022 13:12
В Днепропетровской области ВСУ сбили очередной российский беспилотник "Орлан-10" Фото: ВСУ уничтожили еще один "Орлан-10" в Днепропетровской области (24tv)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники сбили еще один вражеский беспилотник "Орлан-10". Это произошло в небе над Днепропетровской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Еще минус один Орлан-10. Наши военные сбили над Днепропетровской областью очередной вражеский беспилотник", - отметил он.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские бойцы с начала полномасштабного вторжения уже уничтожили около 687 российских БПЛА.

Кроме того, за последние сутки ВСУ ликвидировали 140 российских оккупантов.

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