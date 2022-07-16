В Днепропетровской области ВСУ сбили очередной российский беспилотник "Орлан-10"
Фото: ВСУ уничтожили еще один "Орлан-10" в Днепропетровской области (24tv)
Украинские защитники сбили еще один вражеский беспилотник "Орлан-10". Это произошло в небе над Днепропетровской областью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.
"Еще минус один Орлан-10. Наши военные сбили над Днепропетровской областью очередной вражеский беспилотник", - отметил он.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские бойцы с начала полномасштабного вторжения уже уничтожили около 687 российских БПЛА.
Кроме того, за последние сутки ВСУ ликвидировали 140 российских оккупантов.
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