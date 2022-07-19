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У небі Дніпропетровської області збили російський безпілотник

Фото: у небі Дніпропетровської області збили російський безпілотник (24tv)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні сили України збили ще один російський БПЛА. Це сталося у небі над Криворізьким районом Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"Наші військові збили черговий ворожий безпілотник. Російський "Орлан-10" знищили у небі над Криворізьким районом", - написав він.

Нагадаємо, 16 липня українські захисники також збили дрон "Орлан-10"над Дніпропетровською областю.

Окрім цього, 18 липня окупнати завдали ракетного удару по Синельниківському району Дніпропетровської області та знищили склад з 5 тисячами тонн зерна.

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Дніпропетровська область