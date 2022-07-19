У небі Дніпропетровської області збили російський безпілотник

Збройні сили України збили ще один російський БПЛА. Це сталося у небі над Криворізьким районом Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"Наші військові збили черговий ворожий безпілотник. Російський "Орлан-10" знищили у небі над Криворізьким районом", - написав він.