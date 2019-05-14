ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В небе над Аляской столкнулись два гидросамолета, есть погибшие

Новости » Происшествия    14.05.2019 - 06:59
В небе над Аляской столкнулись два гидросамолета, есть погибшие
Иллюстративное фото (Getty Images)

Погибли по меньшей мере 5 человек

В американском штате Аляска в результате крушения двух гидросамолетов погибли пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По данным телеканала, два самолета столкнулись в воздухе около города Кетчикан.

По данным агентства, в результате пострадали десять человек и без вести пропали еще трое. В одном из самолетов находились 11 человек, а на втором - пять. Самолеты упали к северо-востоку от города Кетчикан.

В FAA рассказали, что потерпели крушение de Havilland DHC-2 Beaver и de Havilland Otter DHC-3.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле в штате Миранда разбился военный вертолет, в результате чего погибли семь человек, которые были на борту.

РБК-Украина писало, что в Болгарии вблизи населенного пункта Оризари произошла авария легкомоторного частного самолета. По словам очевидцев, у самолета в полете оторвалось крыло. Погибли двое людей.

Кроме того, в начале мая на Гавайских островах в результате крушения туристического вертолета погибли люди.

Опубликовано видео эвакуации пилота из горящего самолета в Шереметьево На Гавайях разбился туристический вертолет
Новости Украины авиакатастрофаАляска
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь