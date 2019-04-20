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В Болгарии разбился легкомоторный самолет

Новости » Происшествия    20.04.2019 - 14:07
В Болгарии разбился легкомоторный самолет
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В результате авиакатастрофы погибли 2 человека

В Болгарии вблизи населенного пункта Оризари произошла авария легкомоторного частного самолета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на nova.bg.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Болгарии, это был небольшой частный самолет. В результате катастрофы погибли 2 человека.

По словам очевидцев, у самолета в полете оторвалось крыло.

Место аварии оцепили правоохранители, сейчас там работают пожарные.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах разбился самолет Epic-LT, на котором находилась Наталья Филева. Филева была председателем совета директоров авиакомпании S7, ее состояние оценивалось в более 600 млн гривен.

Ранее, в американском штате Аризона потерпел крушение вертолет морских пехотинцев Соединенных Штатов. Авария произошла возле города Юма около 20:45 по местному времени. По последней информации, в результате аварии вертолета AH-1Z Viper погибли двое пилотов.

Как писало РБК-Украина, в Иране разбился спасательный вертолет. Авиакатастрофа произошла в иранской провинции Чегармехаль и Бахтиария. В результате авиакатастрофы погибли пять человек.

Кроме того, 24 февраля власти Испании заявили, что два человека погибли в результате аварии легкомоторного самолета на расстоянии более 100 километров на север от Мадрида.

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