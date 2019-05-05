В Венесуэле разбился военный вертолет, есть жертвы

Фото: место происшествия (twitter.com/Birrilly)

Погибли все члены экипажа

В Венесуэле в штате Миранда разбился военный вертолет, в результате чего погибли семь человек, которые были на борту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету El Nacional.

Отмечается, что вертолет принадлежал Вооруженным силам Венесуэлы. Все погибшие были офицерами. Погибли трое капитанов, двое майоров и двое подполковников.

В настоящее время информации о причине авиакатастрофы не обнародовано. Вертолет упал на землю возле вертолетной площадки в Орипото.

Ранее сообщалось, что в американском штате Аризона потерпел крушение вертолет морских пехотинцев Соединенных Штатов. Погибли двое пилотов.

РБК-Украина писало, что в Болгарии вблизи населенного пункта Оризари произошла авария легкомоторного частного самолета. По словам очевидцев, у самолета в полете оторвалось крыло. Погибли двое людей.

Кроме того, в начале мая на Гавайских островах в результате крушения туристического вертолета погибли люди.