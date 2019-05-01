На Гавайях разбился туристический вертолет

Фото: авария вертолета на Гавайях (twitter.com / AllysonBlairTV)

В результате катастрофы погибли 3 человека

На Гавайских островах в результате крушения туристического вертолета погибли люди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщается, туристический вертолет Robinson R44 потерпел крушение в жилом районе округа Гонолупу. В результате инцидента погибли 3 человека - пилот и двое пассажиров.

"Туристический вертолет упал в гавайском жилом районе и загорелся, убив всех троих людей на борту", - рассказали чиновники.

Отмечается, что четырехместный вертолет Robinson R44 принадлежал туристической компании Novictor Helicopters.

Следователи еще не установили причину аварии.

Напомним, ранее в Болгарии вблизи населенного пункта Оризари произошла авария легкомоторного частного самолета. В результате катастрофы погибли 2 человека. По словам очевидцев, у самолета в полете оторвалось крыло.

Ранее РБК-Украина сообщало, в Иране разбился спасательный вертолет. Авиакатастрофа произошла в иранской провинции Чегармехаль и Бахтиария. В результате авиакатастрофы погибли пять человек.

Кроме того, в американском штате Аризона потерпел крушение вертолет морских пехотинцев Соединенных Штатов. Авария произошла возле города Юма около 20:45 по местному времени. По последней информации, в результате аварии вертолета AH-1Z Viper погибли двое пилотов.