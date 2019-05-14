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У небі над Аляскою зіткнулися два гідролітака, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    14.05.2019 - 06:59
У небі над Аляскою зіткнулися два гідролітака, є загиблі
Ілюстративне фото (Getty Images)

Загинули щонайменше 5 осіб

В американському штаті Аляска в результаті аварії двох гідролітаків загинули п'ять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За даними телеканалу, два літаки зіткнулися в повітрі близько міста Кетчикан.

За даними агентства, в результаті постраждали десять осіб і безвісти зникли ще троє. В одному з літаків, що знаходилися 11 людей, а на другому - п'ять. Літаки впали на північний схід від міста Кетчикан.

В FAA розповіли, що зазнали аварії de Havilland DHC-2 Beaver і de Havilland Otter DHC-3.

Раніше повідомлялося, що у Венесуелі в штаті Міранда розбився військовий вертоліт, в результаті чого загинули сім людей, які були на борту.

РБК-Україна писало, що в Болгарії поблизу населеного пункту Оризари сталася аварія приватного легкомоторного літака. За словами очевидців, у літака в польоті відірвалося крило. Загинули двоє людей.

Крім того, на початку травня на Гавайських островах в результаті аварії туристичного вертольота загинули люди.

Опубліковано відео евакуації пілота з палаючого літака в Шереметьєво На Гаваях розбився туристичний вертоліт
Новини України авиакатастрофаАляска
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