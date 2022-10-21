"Небажано, щоби вони воювали в Україні". Лукашенку показали білоруські дрони

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко відвідав загальновійськовий полігон Обуз-Лісновський у Брестській області, де йому продемонстрували безпілотники білоруського виробництва та іншу військову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта.