"Нежелательно, чтобы они воевали в Украине". Лукашенко показали белорусские дроны

Лидер беларусского режима Александр Лукашенко посетил общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где ему продемонстрировали беспилотники белорусского производства и другую военную технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта.
Лукашенко отметил, что Беларусь будет продовать технику тем, кто согласится ее купить.
"Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине: все-таки свои люди", - сказал он.
Отмечается, что часть изделий, которые показали Лукашенко, стоит на вооружении, часть проходят испытания, а некоторые переданы армии на подопытную эксплуатацию.
Напомним, по данным украинского Генштаба, в Беларуси проводится скрытая мобилизация под видом учебных сборов.
Беларусы уже начали получать повестки на военные сборы, при этом Минобороны отрицает проведение мобилизации и заявляет о "военно-учетной проверке".
Также отметим, что в Беларусь прибудут около 9 тысяч российских солдат в рамках совместного развертывания войск двух стран.
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