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"Нежелательно, чтобы они воевали в Украине". Лукашенко показали белорусские дроны

Фото: Лукашенко показали белорусские дроны (belta.by)
Автор: Елизавета Драбкина

Лидер беларусского режима Александр Лукашенко посетил общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где ему продемонстрировали беспилотники белорусского производства и другую военную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта.

Лукашенко отметил, что Беларусь будет продовать технику тем, кто согласится ее купить.

"Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине: все-таки свои люди", - сказал он.

Отмечается, что часть изделий, которые показали Лукашенко, стоит на вооружении, часть проходят испытания, а некоторые переданы армии на подопытную эксплуатацию.

Напомним, по данным украинского Генштаба, в Беларуси проводится скрытая мобилизация под видом учебных сборов.

Беларусы уже начали получать повестки на военные сборы, при этом Минобороны отрицает проведение мобилизации и заявляет о "военно-учетной проверке".

Также отметим, что в Беларусь прибудут около 9 тысяч российских солдат в рамках совместного развертывания войск двух стран.

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