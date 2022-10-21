"Нежелательно, чтобы они воевали в Украине". Лукашенко показали белорусские дроны

Лидер беларусского режима Александр Лукашенко посетил общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где ему продемонстрировали беспилотники белорусского производства и другую военную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта.