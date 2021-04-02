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"Не ждем символического звонка": в ТКГ отреагировали на концентрацию войск РФ

Новина українською → Киев, Пятница 02 апреля 2021 02:46
"Не ждем символического звонка": в ТКГ отреагировали на концентрацию войск РФ Фото: Алексей Арестович (Фото: facebook.com/assistantschool)
Автор: Артур Родивилов

Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович заявил, что в Киеве не ждут символического разговора между украинским лидером Владимиром Зеленским и его американским коллегой Джо Байденом. Переговоры политиков должны быть наполнены реальным содержанием.

Об этом он заявил программе "Право на владу".

Он подчеркнул, что в рамках разговоров на дипломатическом уровне глав государств должны "решать ряд конкретных вопросов".

"Мы не школьники младших классов, мы крупнейшая страна в Европе, де-факто правый фланг НАТО, мы не требуем символических звонков", - сказал Арестович.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что организация совместных учений Вооруженных сил Украины с военными НАТО будет способствовать стабилизации ситуации по безопасности в регионе.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нынешняя эскалация на Донбассе со стороны Российской Федерации является самой системной и масштабной за последние годы.

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