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ОП: организация совместных учений с военными НАТО стабилизирует ситуацию на Донбассе

Новина українською → Четверг 01 апреля 2021 16:53
ОП: организация совместных учений с военными НАТО стабилизирует ситуацию на Донбассе Фото: флаги Украины и НАТО (facebook.com/GeneralStaff_ua)
Автор: Инна Собора

В последнее время наблюдается скопление российских войск возле границы Украины. Организация совместных учений Вооруженных сил Украины с военными НАТО будет способствовать стабилизации ситуации по безопасности в регионе.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец во время встречи с главой представительства НАТО в Украине, сообщает пресс-служба ОП.

В частности, в ОП выступают за проведение совместных с авиацией стран НАТО воздушных патрулей в воздушном пространстве Украины.

Также Машовец отметил важность политической реакции от руководства НАТО на действия России по наращиванию войск вблизи украинской границы.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе Украины. Россия готовится к военным учениям в Брянске и оккупированном Крыму.

В Кремле в свою очередь заявили, что стягивание российских войск к границе с Украиной не должно никого беспокоить.

Украинская разведка предупреждает, что Россия может начать наступление вглубь территории Украины.

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