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"Не чекаємо символічного дзвінка": в ТКГ відреагували на концентрацію військ РФ

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 квітня 2021 02:46
"Не чекаємо символічного дзвінка": в ТКГ відреагували на концентрацію військ РФ Фото: Олексій Арестович (Фото: facebook.com/assistantschool)
Автор: Артур Родивилов

Прес-секретар делегації Києва до контактної групи по врегулюванню ситуації в Донбасі Олексій Арестович заявив, що в Києві не чекають символічного розмови між українським лідером Володимиром Зеленським і його американським колегою Джо Байденом. Переговори політиків повинні бути наповнені реальним змістом.

Про це він заявив в програмі "Право на владу".

Він підкреслив, що в рамках розмов на дипломатичному рівні глав держав повинні вирішувати низку конкретних питань".

"Ми не школярі молодших класів, ми найбільша країна в Європі, де-факто правий фланг НАТО, ми не вимагаємо символічних дзвінків", - сказав Арестович.

Раніше в Офісі президента України заявили, що організація спільних навчань Збройних сил України з військовими НАТО сприятиме стабілізації ситуації з безпеки в регіоні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що нинішня ескалація на Донбасі з боку Російської Федерації є найбільш системною і масштабною за останні роки.

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