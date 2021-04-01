Сегодняшняя эскалация на Донбассе самая масштабная за последние годы, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нынешняя эскалация на Донбассе со стороны Российской Федерации является самой системной и масштабной за последние годы. Он отметил, что Россия своими действиями завела ситуацию в тупик, выход из которого является только дипломатия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины .

Кулеба заявил, что Украина и международные партнеры констатируют системное обострение Россией ситуации по безопасности в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму. В частности, из-за нежелания России подтвердить свою преданность режима прекращения огня.

"Москва должна прекратить военное нагнетания, немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режима прекращения огня", - отметил он.

По словам министра, Украина, Германия и Франция, как посредники в нормандском формате, делают все возможное, чтобы заставить Россию провести конструктивные переговоры. Также США, Канада, Великобритания, НАТО выступают за продолжение Россией переговоров.

"Какую бы дезинформацию не распространяли Россия, уверяю: Украина будет предоставлять приоритет политико-дипломатическим путям урегулирования, ведь мир и жизнь людей является фундаментальной ценностью для нашего государства", - подчеркнул Кулеба.