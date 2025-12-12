"Не втручайтеся в європейську демократію": глава ЄК виступила з попередженням до Трампа

Заява фон Дер Ляєн прозвучала за кілька днів після того, як президент США виступив із різкою критикою Європи, а також на тлі нової стратегії нацбезпеки США.

"Вирішувати, хто стане лідером країни, коли йдеться про вибори, не нам, а народу цієї країни... Це суверенітет виборців, і його необхідно захищати... Ніхто інший не повинен втручатися без жодних запитань", - сказала глава ЄК у відповідь на запитання про Стратегію національної безпеки США.

Як відомо, у стратегії стверджується, що протягом наступних 20 років Європі загрожує "знищення цивілізації", і ця теза знайшла відгук у вкрай правих лідерів, включно з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, а також у Росії.

Крім того, документ критикує спроби Європи обмежити вплив крайніх правих партій, називаючи такі дії політичною цензурою, і говорить про "розвиток опору поточному курсу Європи в європейських країнах".

За словами фон Дер Ляєн, це одна з причин, через яку ЄС запропонував "Щит демократії", покликаний посилити боротьбу з іноземним втручанням в онлайн-простір, зокрема у вибори.

Також глава ЄК заявила, що у неї завжди були "дуже хороші робочі відносини" з президентами США, і "сьогодні це теж так". Однак вона підкреслила, що Європі слід зосередитися на собі, а не порівнювати себе з іншими.

"Ми пишаємося тим, що є Європейським союзом, що ми бачимо свої сильні сторони і що ми справляємося з тими викликами, які перед нами стоять... Звичайно, наші відносини зі Сполученими Штатами змінилися. Чому? Тому що ми самі змінюємося. І це настільки важливо, що ми маємо пам'ятати: яка наша позиція? У чому наша сила? Давайте працювати над цим. Давайте пишатися цим. Давайте станемо на захист єдиної Європи. Це наше завдання... (подивитися на себе - ред.) і пишатися собою", - резюмувала Урсула фон Дер Ляєн.

Politico зазначає, що днями Трамп в інтерв'ю їхньому виданню назвав Європу групою країн, очолюваною "слабкими людьми", яка "розкладається".