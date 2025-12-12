ua en ru
"Не вмешивайтесь в европейскую демократию": глава ЕК выступила с предупреждением к Трампу

Пятница 12 декабря 2025 00:39
"Не вмешивайтесь в европейскую демократию": глава ЕК выступила с предупреждением к Трампу Фото: Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен заявила, что президенту США Дональду Трампу не следует вмешиваться в дела европейской дипломатии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Заявление фон Дер Ляйен прозвучало через несколько дней после того, как президент США выступил с резкой критикой Европы, а также на фоне новой стратегии нацбезопасности США.

"Решать, кто станет лидером страны, когда речь идет о выборах, не нам, а народу этой страны... Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать... Никто другой не должен вмешиваться без всяких вопросов", - сказала глава ЕК в ответ на вопрос о Стратегии национальной безопасности США.

Как известно, в стратегии утверждается, что в течение следующих 20 лет Европе грозит "уничтожение цивилизации", и этот тезис нашел отклик у крайне правых лидеров, включая премьер-министра Виктора Орбана, а также в России.

Кроме того, документ критикует попытки Европы ограничить влияние крайне правых партий, называя такие действия политической цензурой, и говорит о "развитии сопротивления текущему курсу Европы в европейских странах".

По словам фон Дер Ляйен, это одна из причин, по которой ЕС предложил "Щит демократии", призванный усилить борьбу с иностранным вмешательством в онлайн пространство, в том числе в выборы.

Также глава ЕК заявила, что у нее всегда были "очень хорошие рабочие отношения" с президентами США, и "сегодня это тоже так". Однако она подчеркнула, что Европе следует сосредоточиться на себе, а не сравнивать себя с другими.

"Мы гордимся тем, что являемся Европейским союзом, что мы видим свои сильные стороны и что мы справляемся с теми вызовами, которые перед нами стоят... Конечно, наши отношения с Соединенными Штатами изменились. Почему? Потому что мы сами меняемся. И это настолько важно, что мы должны помнить: какова наша позиция? В чем наша сила? Давайте работать над этим. Давайте гордиться этим. Давайте встанем на защиту единой Европы. Это наша задача… (посмотреть на себя - ред.) и гордиться собой", - резюмировала Урсула фон Дер Ляйен.

Politico отмечает, что на днях Трамп в интервью их изданию назвал Европу "разлагающейся" группой стран, возглавляемой "слабыми людьми".

Напряженность между США и Европой

Напомним, 5 декабря США представили новую стратегию нацбезопасности.

Один из ключевых пунктов документа - завершение войны в Украине. Кроме того, США считают восстановление стратегической стабильности в отношениях с РФ один из основных своих приоритетов на европейском направлении.

Говоря в целом, Вашингтон хочет восстановить стабильность в Европе и считает, что в основе этого должно стать завершение войны в Украине. Причем США настроены на остановку огня, чтобы стабилизировать евразийское пространство и сократить риск вооруженного конфликта между странами Европы и России.

К слову, на днях Папа Римский Лев ХIV заявил, что по его мнению, Дональд Трамп пытается разорвать альянс США и Европы.

Стоит также добавить, что недавно Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть Х миллиардера Илона Маска за нарушение правил цифровых услуг в ЕС. В частности, "обманчивый дизайн" синей галочки. На эту историю отреагировал в том числе Трамп, заявив, что Европа движется в плохом направлении.

