"Не вірте фейкам": українські військові запустили флешмоб та звертаються із передової
Серед українських захисників на передовій поширюється новий флешмоб - військові записують відеозвернення, у яких запевняють: гучні заяви та "аналітика" з соцмереж не впливають на реальну ситуацію на фронті та бойовий дух армії.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У своїх зверненнях бійці наголошують, що фейки та інформаційні вкиди з боку Росії мають на меті тиснути на українське суспільство та спробувати вплинути на перебіг мирних переговорів. Насправді ж ситуація на позиціях контрольована, а оборона - стабільна.
"Кожен день нищимо ворога. Не падаємо духом, перемога буде за нами", - кажуть військові у відео, підкреслюючи, що українська армія залишається згуртованою.
За словами військових, такі звернення - відповідь на хвилю дезінформації, яку поширюють анонімні Telegram-канали та російські ресурси. Захисники закликають українців довіряти лише офіційним джерелам та перевіреним повідомленням.
Раніше РБК-Україна розповідало, що Сили спеціальних операцій у ніч на 12 грудня завдали ударів по російських цілях у Донецькій області за допомогою ударних дронів FP-2. На Покровському напрямку знищено два місця накопичення живої сили та техніки ворога, а біля Авдіївського уражено склад боєприпасів і ПММ. У ССО наголосили, що продовжують застосовувати асиметричні дії для послаблення наступальних можливостей російської армії.
Також ми писали, що спецпризначенці ГУР МО України показали ексклюзивні кадри штурмової операції на Покровському напрямку. На опублікованому відео - штурм будівлі, зачистка окопів, збиття ворожого дрона, робота операторів FPV та надання допомоги пораненому. Операція відбулася у листопаді 2025 року.