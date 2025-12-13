"Не вірте фейкам": українські військові запустили флешмоб та звертаються із передової

Серед українських захисників на передовій поширюється новий флешмоб - військові записують відеозвернення, у яких запевняють: гучні заяви та "аналітика" з соцмереж не впливають на реальну ситуацію на фронті та бойовий дух армії.

У своїх зверненнях бійці наголошують, що фейки та інформаційні вкиди з боку Росії мають на меті тиснути на українське суспільство та спробувати вплинути на перебіг мирних переговорів. Насправді ж ситуація на позиціях контрольована, а оборона - стабільна.

"Кожен день нищимо ворога. Не падаємо духом, перемога буде за нами", - кажуть військові у відео, підкреслюючи, що українська армія залишається згуртованою.

За словами військових, такі звернення - відповідь на хвилю дезінформації, яку поширюють анонімні Telegram-канали та російські ресурси. Захисники закликають українців довіряти лише офіційним джерелам та перевіреним повідомленням.