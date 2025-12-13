ua en ru
"Не верьте фейкам": украинские военные запустили флешмоб и обращаются с передовой

Суббота 13 декабря 2025 13:24
UA EN RU
"Не верьте фейкам": украинские военные запустили флешмоб и обращаются с передовой Фото: Украинские военные (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Татьяна Веремеева

Среди украинских защитников на передовой распространяется новый флешмоб - военные записывают видеообращения, в которых уверяют: громкие заявления и "аналитика" из соцсетей не влияют на реальную ситуацию на фронте и боевой дух армии.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В своих обращениях бойцы отмечают, что фейки и информационные вбросы со стороны России имеют целью давить на украинское общество и попытаться повлиять на ход мирных переговоров. На самом деле ситуация на позициях контролируемая, а оборона - стабильная.

"Каждый день уничтожаем врага. Не падаем духом, победа будет за нами", - говорят военные в видео, подчеркивая, что украинская армия остается сплоченной.

По словам военных, такие обращения - ответ на волну дезинформации, которую распространяют анонимные Telegram-каналы и российские ресурсы. Защитники призывают украинцев доверять только официальным источникам и проверенным сообщениям.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Силы специальных операций в ночь на 12 декабря нанесли удары по российским целям в Донецкой области с помощью ударных дронов FP-2. На Покровском направлении уничтожены два места накопления живой силы и техники врага, а возле Авдеевского поражен склад боеприпасов и ГСМ. В ССО подчеркнули, что продолжают применять асимметричные действия для ослабления наступательных возможностей российской армии.

Также мы писали, что спецназовцы ГУР МО Украины показали эксклюзивные кадры штурмовой операции на Покровском направлении. На опубликованном видео - штурм здания, зачистка окопов, сбивание вражеского дрона, работа операторов FPV и оказание помощи раненому. Операция состоялась в ноябре 2025 года.

