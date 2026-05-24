"Не відповідає дійсності": Іран відповів на заяву Трампа про Ормузьку протоку

Іранські ЗМІ спростували заяву Трампа про відкриття Ормузької протоки як частини угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.
Що кажуть в Ірані
Державні медіа країни назвали заяву Трампа "неповною і такою, що не відповідає дійсності".
Хоча Іран погодився дозволити кількості суден повернутися до довоєнного рівня, це не означає "вільного проходу" у довоєнному розумінні.
"Управління протокою, визначення маршруту, часу і порядку проходження та видача дозволів залишатимуться виключно під контролем Ісламської Республіки Іран", - йдеться у повідомленні агентств.
Раніше NYT розкрив, що США виключили Ізраїль із мирних переговорів з Іраном — через надмірно оптимістичні оцінки Нетаньягу напередодні війни, які не виправдалися.
А CNN повідомляло, що Трамп і Нетаньягу розійшлися в поглядах на подальшу війну з Іраном - розкол між союзниками посилює невизначеність щодо майбутнього конфлікту.