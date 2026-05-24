Ормузский пролив Война в Украине

"Не соответствует действительности": Иран ответил на заявление Трампа об Ормузском проливе

02:14 24.05.2026 Вс
1 мин
Иран поставил под сомнение успех Трампа в переговорах
aimg Екатерина Коваль
Фото: судьба Ормузского пролива остается одной из спорных тем (Getty Images)

Иранские СМИ опровергли заявление Трампа об открытии Ормузского пролива как части сделки.

Что говорят в Иране

Государственные медиа страны назвали заявление Трампа "неполным и не соответствующим действительности".

Хотя Иран согласился позволить количеству судов вернуться к довоенному уровню, это не означает "свободного прохода" в довоенном понимании.

"Управление проливом, определение маршрута, времени и порядка прохождения и выдача разрешений будут оставаться исключительно под контролем Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении агентств.

Ранее NYT раскрыл, что США исключили Израиль из мирных переговоров с Ираном - из-за чрезмерно оптимистичных оценок Нетаньяху накануне войны, которые не оправдались.

А CNN сообщало, что Трамп и Нетаньяху разошлись во взглядах на дальнейшую войну с Ираном - раскол между союзниками усиливает неопределенность относительно будущего конфликта.

