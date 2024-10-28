"Не від імені ЄС". Орбан відвідає Грузію всупереч критиці виборів на Заході, - Politico

Як пише видання, під час візиту Орбан зустрінеться з прем'єр-міністром Грузії "надаючи легітимності уряду", який звинувачують у фальсифікації парламентських виборів.

Цієї неділі Брюссель заявив про серйозні порушення під час загальнонаціонального голосування, під час яких правляча партія "Грузинська мрія" атакувала "західний вплив" та погрожувала заборонити партії-конкуренти.

Орбан, своєю чергою, зіграв на випередження та привітав прем'єр-міністра Іраклі Кобахідзе і правлячу партію з "приголомшливою перемогою" ще за декілька годин до оприлюднення результатів.

Зокрема голову угорського уряду супроводжуватимуть:

Петер Сійярто, голова Міністерства закордонних справ Угорщини;

Мартон Надь, міністр економіки;

Міхай Варга, голова Міністерства фінансів;

"Візит знову підкреслить різкі відмінності у зовнішній політиці між Угорщиною Орбана, яка на ротаційній основі пів року головує в Раді ЄС, та іншими країнами блоку", - додає Politico.

Літнє турне Орбана

На початку липня Орбан прибув до Києва, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Під час переговорів Орбан висловив пропозицію щодо початку перемовин про припинення вогню. Одразу після візиту в Київ угорський прем'єр поїхав до Москви, де провів зустріч із диктатором Росії Володимиром Путіним, обговоривши зокрема питання, пов'язані з війною в Україні.

Пізніше Орбан відвідав Китай, де темою зустрічей також стало обговорення ситуації довкола війни Росії проти України.

У Євросоюзі звернули увагу на ці візити, підкресливши, що Орбан не має повноважень вести переговори з російською стороною від імені ЄС, навіть з огляду на тимчасове головування Угорщини в Євросоюзі.