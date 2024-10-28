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"Не от имени ЕС". Орбан посетит Грузию вопреки критике выборов на Западе, - Politico

Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Глава венгерского правительства Виктор Орбан планирует посетить сегодня, 28 октября, Грузию, чтобы "отпраздновать спорное голосование". Визит состоится на фоне обвинений в серьезных нарушениях во время парламентских выборов.

'Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, во время визита Орбан встретится с премьер-министром Грузии"придавая легитимности правительству", которое обвиняют в фальсификации парламентских выборов. 

В это воскресенье Брюссель заявил о серьезных нарушениях во время общенационального голосования, во время которых правящая партия "Грузинская мечта" атаковала "западное влияние" и угрожала запретить партии-конкуренты. 

Орбан, в свою очередь, сыграл на опережение и поздравил премьер-министра Иракли Кобахидзе и правящую партию с "потрясающей победой" еще за несколько часов до обнародования результатов. 

В частности главу венгерского правительства будут сопровождать: 

  • Петер Сийярто, глава Министерства иностранных дел Венгрии; 
  • Мартон Надь, министр экономики; 
  • Михай Варга, глава Министерства финансов; 

"Визит вновь подчеркнет резкие различия во внешней политике между Венгрией Орбана, которая на ротационной основе полгода председательствует в Совете ЕС, и другими странами блока", - добавляет Politico. 

Летнее турне Орбана

В начале июля Орбан прибыл в Киев,

где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время переговоров Орбан высказал предложение о начале переговоров о прекращении огня. Сразу после визита в Киев венгерский премьер поехал в Москву, где провел встречу с диктатором России Владимиром Путиным, обсудив в частности вопросы, связанные с войной в Украине.

Позже Орбан посетил Китай, где темой встреч также стало обсуждение ситуации вокруг войны России против Украины.

В Евросоюзе обратили внимание на эти визиты, подчеркнув, что Орбан не имеет полномочий вести переговоры с российской стороной от имени ЕС, даже учитывая временное председательство Венгрии в Евросоюзе.

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