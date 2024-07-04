Не отримував мандат від ЄС. Глава Євроради відреагував на плани Орбана поїхати до Путіна

Навіть попри те, що Угорщина головує в Європейському Союзі вона не має мандату на взаємодію з Російською Федерацією від імені союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Європейської ради Шарля Мішеля.

Він наголосив, що Європейська рада має чітку позицію: Росія - агресор, Україна - жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України.

"Головуюча в ЄС країна не має мандату на взаємодію з Росією від імені ЄС", - заявив Мішель.

Дана заява від голови Європейської ради прозвучала після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що завтра, 5 липня, поїде до Москви, щоб зустрітись з диктатором Володимиром Путіним.

Це сталось майже відразу після приїзду Орбана до Києва цього тижня. Зауважимо, що це був перший приїзд прем'єра за більше ніж 10 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.