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Не отримував мандат від ЄС. Глава Євроради відреагував на плани Орбана поїхати до Путіна

Україна, Четвер 04 липня 2024 22:14
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Не отримував мандат від ЄС. Глава Євроради відреагував на плани Орбана поїхати до Путіна Фото: голова Європейської ради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Навіть попри те, що Угорщина головує в Європейському Союзі вона не має мандату на взаємодію з Російською Федерацією від імені союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Європейської ради Шарля Мішеля.

"Головуюча в ЄС країна не має мандату на взаємодію з Росією від імені ЄС", - заявив Мішель.

Він наголосив, що Європейська рада має чітку позицію: Росія - агресор, Україна - жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України.

Дана заява від голови Європейської ради прозвучала після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що завтра, 5 липня, поїде до Москви, щоб зустрітись з диктатором Володимиром Путіним.

Це сталось майже відразу після приїзду Орбана до Києва цього тижня. Зауважимо, що це був перший приїзд прем'єра за більше ніж 10 років.

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