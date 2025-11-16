"Не ведіться на балачки": в ЗСУ показали, як зупинили прорив росіян в Новопавлівку

Сили оборони України розгромили російський десант в районі Новопавлівки Дніпропетровської області, знищивши не менше 15 росіян та взявши кількох окупантів у полон. Також було знищено російську техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 59-ї окремої штурмової бригади.

"Прорив" у Новопавлівці або "Новопавлівський десант". Спроба була - ситуація локалізована", - сказано у повідомленні.

За даними бригади, 15 росіян було ліквідовано, двоє потрапили у полон. Усі групи ворога були "відпрацьовані". Також бригада опублікувала відео, де можна побачити процес ліквідації окупантів, а також знищену техніку ворога.

Скріншот: DeepState

"Говоріть відповідально, не множте вигадок. Не ведіться на балачки. Слухайте компетентних", - додали у бригаді.