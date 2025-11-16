"Не ведіться на балачки": в ЗСУ показали, як зупинили прорив росіян в Новопавлівку
Сили оборони України розгромили російський десант в районі Новопавлівки Дніпропетровської області, знищивши не менше 15 росіян та взявши кількох окупантів у полон. Також було знищено російську техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 59-ї окремої штурмової бригади.
"Прорив" у Новопавлівці або "Новопавлівський десант". Спроба була - ситуація локалізована", - сказано у повідомленні.
За даними бригади, 15 росіян було ліквідовано, двоє потрапили у полон. Усі групи ворога були "відпрацьовані". Також бригада опублікувала відео, де можна побачити процес ліквідації окупантів, а також знищену техніку ворога.
Скріншот: DeepState
"Говоріть відповідально, не множте вигадок. Не ведіться на балачки. Слухайте компетентних", - додали у бригаді.
Зазначимо, 16 листопада стало відомо, що Сили оборони відбили атаку росіян в районі Новопавлівки Дніпропетровської області. Окупанти здійснили спробу прориву із застосуванням бронетехніки. В ЗМІ з'явилися повідомлення, що біля населеного пункту склалася "загрозлива ситуація".
Як стало відомо пізніше, росіяни здійснили спробу штурму із застосуванням броньованої техніки в смузі відповідальності 9-го армійського корпусу, скориставшись туманом. Але спроба ворога провалилася - росіян розгромили, ті, хто не встиг втекти та зумів вижити, потрапили у полон.
Підкреслимо, що станом на 16:00, 16 листопада, на фронті було зафіксовано вже 151 бойове зіткнення. Найгарячішим напрямком вже традиційно став Покровський - у Донецькій області. А за останню добу, з 15 на 16 листопада, ворог втратив ще 860 військових. Також ЗСУ знищили 3 танки, 26 артсистем і 68 одиниць автотехніки.