"Не ведитесь на болтовню": в ВСУ показали, как остановили прорыв россиян в Новопавловку

Силы обороны Украины разгромили российский десант в районе Новопавловки Днепропетровской области, уничтожив не менее 15 россиян и взяв нескольких оккупантов в плен. Также была уничтожена российская техника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 59-й отдельной штурмовой бригады.

"Прорыв" в Новопавловке или "Новопавловский десант". Попытка была - ситуация локализована", - сказано в сообщении.

По данным бригады, 15 россиян были ликвидированы, двое попали в плен. Все группы врага были "отработаны". Также бригада опубликовала видео, где можно увидеть процесс ликвидации оккупантов, а также уничтоженную технику врага.

Скриншот: DeepState

"Говорите ответственно, не множите выдумки, не ведитесь на болтовню. Слушайте компетентных", - добавили в бригаде.