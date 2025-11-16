"Не ведитесь на болтовню": в ВСУ показали, как остановили прорыв россиян в Новопавловку
Силы обороны Украины разгромили российский десант в районе Новопавловки Днепропетровской области, уничтожив не менее 15 россиян и взяв нескольких оккупантов в плен. Также была уничтожена российская техника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 59-й отдельной штурмовой бригады.
"Прорыв" в Новопавловке или "Новопавловский десант". Попытка была - ситуация локализована", - сказано в сообщении.
По данным бригады, 15 россиян были ликвидированы, двое попали в плен. Все группы врага были "отработаны". Также бригада опубликовала видео, где можно увидеть процесс ликвидации оккупантов, а также уничтоженную технику врага.
Скриншот: DeepState
"Говорите ответственно, не множите выдумки, не ведитесь на болтовню. Слушайте компетентных", - добавили в бригаде.
Отметим, 16 ноября стало известно, что Силы обороны отбили атаку россиян в районе Новопавловки Днепропетровской области. Оккупанты предприняли попытку прорыва с применением бронетехники. В СМИ появились сообщения, что возле населенного пункта сложилась "угрожающая ситуация".
Как стало известно позже, россияне предприняли попытку штурма с применением бронированной техники в полосе ответственности 9-го армейского корпуса, воспользовавшись туманом. Но попытка врага провалилась - россиян разгромили, те, кто не успел убежать и сумел выжить, попали в плен.
Подчеркнем, что по состоянию на 16:00, 16 ноября, на фронте было зафиксировано уже 151 боевое столкновение. Самым горячим направлением уже традиционно стало Покровское - в Донецкой области. А за последние сутки, с 15 на 16 ноября, враг потерял еще 860 военных. Также ВСУ уничтожили 3 танка, 26 артсистем и 68 единиц автотехники.