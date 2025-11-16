Втрати противника на 16 листопада: оновлені дані Генштабу ЗСУ
Оновлені дані Генштабу за 16 листопада показують поточні втрати противника з початку повномасштабного вторгнення, і за останню добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
Станом на 16 листопада 2025 року Генеральний штаб Збройних Сил України оновив дані про втрати противника від початку повномасштабного вторгнення, відображаючи як чисельність особового складу, так і стан озброєння й техніки.
Втрати особового складу та бронетехніки
Від початку війни орієнтовні втрати противника становлять близько 1 158 260 осіб, що на 860 більше порівняно з попереднім звітом за 15 листопада.
Втрати танків збільшилися на 3 одиниці та досягли 11 353, а бойових броньованих машин - 23 591 (+3).
Артилерія та системи ППО
Український Генштаб фіксує зниження бойового потенціалу противника: артилерійських систем - 34 469 (+26), реактивних систем залпового вогню - 1 543 (+2), засобів ППО - 1 244.
Авіація та безпілотники
Втрати авіації залишаються значними: знищено 428 літаків і 347 вертольотів.
Дані щодо безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня сягнули 81 286 (+409). Зафіксовано знищення 3 940 крилатих ракет.
Морська техніка та автомобілі
Від початку війни втрачено 28 кораблів і катерів, а також 1 підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн втрачено 67 464 (+68), спеціальної техніки - 4 000 (+2).
Нагадуємо, що Північнокорейські війська продовжують підтримувати російські сили на окупованих територіях України, беручи участь у розмінуванні та інших операціях, що демонструє поглиблення військового співробітництва між Москвою та Пхеньяном і ступінь залученості КНДР у війну.
Зазначимо, що на тимчасово окупованій Луганщині зберігається гостра нестача води та тепла, водночас будь-які спроби жителів поліпшити побутові умови обертаються погрозою штрафів, а водопровідні крани в населених пунктах залишаються сухими тижнями, а жителі багатоповерхівок змушені використовувати лише залишки теплоносія із системи опалення.