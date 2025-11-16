ua en ru
Нд, 16 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Втрати противника на 16 листопада: оновлені дані Генштабу ЗСУ

Україна, Неділя 16 листопада 2025 07:40
UA EN RU
Втрати противника на 16 листопада: оновлені дані Генштабу ЗСУ Фото: український військовий (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Оновлені дані Генштабу за 16 листопада показують поточні втрати противника з початку повномасштабного вторгнення, і за останню добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Станом на 16 листопада 2025 року Генеральний штаб Збройних Сил України оновив дані про втрати противника від початку повномасштабного вторгнення, відображаючи як чисельність особового складу, так і стан озброєння й техніки.

Втрати особового складу та бронетехніки

Від початку війни орієнтовні втрати противника становлять близько 1 158 260 осіб, що на 860 більше порівняно з попереднім звітом за 15 листопада.

Втрати танків збільшилися на 3 одиниці та досягли 11 353, а бойових броньованих машин - 23 591 (+3).

Артилерія та системи ППО

Український Генштаб фіксує зниження бойового потенціалу противника: артилерійських систем - 34 469 (+26), реактивних систем залпового вогню - 1 543 (+2), засобів ППО - 1 244.

Авіація та безпілотники

Втрати авіації залишаються значними: знищено 428 літаків і 347 вертольотів.

Дані щодо безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня сягнули 81 286 (+409). Зафіксовано знищення 3 940 крилатих ракет.

Морська техніка та автомобілі

Від початку війни втрачено 28 кораблів і катерів, а також 1 підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн втрачено 67 464 (+68), спеціальної техніки - 4 000 (+2).

Втрати противника на 16 листопада: оновлені дані Генштабу ЗСУ

Нагадуємо, що Північнокорейські війська продовжують підтримувати російські сили на окупованих територіях України, беручи участь у розмінуванні та інших операціях, що демонструє поглиблення військового співробітництва між Москвою та Пхеньяном і ступінь залученості КНДР у війну.

Зазначимо, що на тимчасово окупованій Луганщині зберігається гостра нестача води та тепла, водночас будь-які спроби жителів поліпшити побутові умови обертаються погрозою штрафів, а водопровідні крани в населених пунктах залишаються сухими тижнями, а жителі багатоповерхівок змушені використовувати лише залишки теплоносія із системи опалення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Генштаб ВСУ
Новини
Росія провалила власні дедлайни захоплення Покровська та Куп'янська, - Зеленський
Росія провалила власні дедлайни захоплення Покровська та Куп'янська, - Зеленський
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе