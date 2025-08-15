"Не варто дивуватися": Єрмак показав фото потопленого судна росіян на Каспії

Нагадаємо, що за даними Генерального штабу, Збройні сили України 14 серпня атакували морський порт "Оля" в Астраханській області (Росія) та уразили судно з комплектуючими для дронів та іранськими боєприпасами. Внаслідок ураження судно лягло на ґрунт та частково затонуло.

Росіяни заявляли, що на порт нібито налетіло не менше 14 дронів. Російська протиповітряна оборона нібито змогла збити 10, а чотири дрони уразили судно "Порт Оля 4".

Зазначимо, що це була не єдина атака на Росію. В ніч на 15 серпня невідомі дрони вдарили по НПЗ у місті Сизрань. В районі підприємства виникла низка пожеж. Крім того, ввечері 14 серпня, безпілотники вдарили по тимчасово окупованому місту Єнакієве в Донецькій області. На території населеного пункту прогриміли вибухи та почалася пожежа.