Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

"Не варто дивуватися": Єрмак показав фото потопленого судна росіян на Каспії

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Офіс президента України)
Автор: Антон Корж

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував ураження російського судна "Порт Оля 4" на Каспії. Також він показав фото напівзатопленого судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Єрмака.

"Якщо існує бажання перевозити компоненти до озброєнь і дронів, що вбивають українців, то не варто дивуватися, коли транспорт почне тонути", - написав він, приклавши фото.

Фото: потоплене судно з деталями для "Шахедів" - "Порт Оля 4" (Telegram)

Нагадаємо, що за даними Генерального штабу, Збройні сили України 14 серпня атакували морський порт "Оля" в Астраханській області (Росія) та уразили судно з комплектуючими для дронів та іранськими боєприпасами. Внаслідок ураження судно лягло на ґрунт та частково затонуло.

Росіяни заявляли, що на порт нібито налетіло не менше 14 дронів. Російська протиповітряна оборона нібито змогла збити 10, а чотири дрони уразили судно "Порт Оля 4".

Зазначимо, що це була не єдина атака на Росію. В ніч на 15 серпня невідомі дрони вдарили по НПЗ у місті Сизрань. В районі підприємства виникла низка пожеж. Крім того, ввечері 14 серпня, безпілотники вдарили по тимчасово окупованому місту Єнакієве в Донецькій області. На території населеного пункту прогриміли вибухи та почалася пожежа.

Каспийское мореВійна в Україні