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"Не удар". У Зеленского объяснили, почему события в Еленовке следует называть терактом

Новина українською →
Оленевка, Воскресенье 31 июля 2022 15:30
"Не удар". У Зеленского объяснили, почему события в Еленовке следует называть терактом Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

СМИ продолжают писать об "ударе" по Еленовке, публикуя материалы об убийстве россиянами украинских военных. Хотя факты указывают на то, что это был именно теракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Медиа и дальше пишут про "удар по Еленовке". Но есть ли хоть одно доказательство удара?", - отметил Подоляк.

В свою очередь он привел три аргумента, которые доказывают, что преступление в Еленовке оккупанты спланировали заранее:

  1. Спутниковые снимки демонстрируют, что повреждено лишь одно здание.
  2. Именно в нее перевели пленных прямо перед терактом.
  3. Анализ фото свидетельствует о термобарическом взрыве изнутри.

"Удар? Нет, теракт", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, сегодня в Красном Кресте сообщили, что российская сторона не дала доступ представителям организации в колонию в оккупированной Еленовке, где погибло примерно 40 украинских военных, а ранено - 130.

Тем временем опубликованы новые спутниковые снимки колонии до и после убийства украинских военных, которые свидетельствуют, что здание взорвали изнутри.

Напомним, в ночь на 29 июля произошел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Еленевке, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

В убийстве украинских бойцов российская сторона обвинила ВСУ, которые якобы "ударили" по колонии с HIMARS. На что Генштаб опроверг все обвинения врага, а украинская разведка привела ряд фактов, которые подтверждают спланированный теракт россиян.

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Еленовка Ирина Подоляк
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