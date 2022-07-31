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"Не удар". У Зеленського пояснили, чому події в Оленівці слід називати терактом

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Оленівка, Неділя 31 липня 2022 15:30
"Не удар". У Зеленського пояснили, чому події в Оленівці слід називати терактом Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

ЗМІ продовжують писати про "удар" по Оленівці, публікуючи матеріали про вбивство росіянами українських військових. Хоча факти вказують на те, що це був саме теракт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Медіа й далі пишуть про "удар по Оленівці". Та чи є хоч один доказ удару?", - зазначив Подоляк.

Своєю чергою він навів три аргументи, які доводять, що злочин у Оленівці окупанти спланували заздалегідь:

  1. Супутникові знімки демонструють, що пошкоджено лиш одну будівлю.
  2. Саме в неї перевели полонених просто перед терактом.
  3. Аналіз фото свідчить про термобаричний вибух ізсередини.

"Удар? Ні, теракт", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні в Червоному Хресті повідомили, що російська сторона не дала доступ представникам Організації до колонії в окупованій Оленівці, де загинуло приблизно 40 українських військових, а поранено - 130.

Тим часом опубліковані нові супутникові знімки колонії до та після вбивства українських військових, які свідчать, що будівлю підірвали зсередини.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

У вбивстві українських бійців російська сторона звинуватила ЗСУ, які нібито "вдарили" по колонії з HIMARS. На що Генштаб спростував всі звинувачення ворога, а українська розвідка навела ряд фактів, які підтверджують спланований теракт росіян.

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Еленовка Ірина Подоляк
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