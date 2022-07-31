"Не удар". У Зеленського пояснили, чому події в Оленівці слід називати терактом

ЗМІ продовжують писати про "удар" по Оленівці, публікуючи матеріали про вбивство росіянами українських військових. Хоча факти вказують на те, що це був саме теракт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Медіа й далі пишуть про "удар по Оленівці". Та чи є хоч один доказ удару?", - зазначив Подоляк.

Своєю чергою він навів три аргументи, які доводять, що злочин у Оленівці окупанти спланували заздалегідь:

Супутникові знімки демонструють, що пошкоджено лиш одну будівлю. Саме в неї перевели полонених просто перед терактом. Аналіз фото свідчить про термобаричний вибух ізсередини.

"Удар? Ні, теракт", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні в Червоному Хресті повідомили, що російська сторона не дала доступ представникам Організації до колонії в окупованій Оленівці, де загинуло приблизно 40 українських військових, а поранено - 130.

Тим часом опубліковані нові супутникові знімки колонії до та після вбивства українських військових, які свідчать, що будівлю підірвали зсередини.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

У вбивстві українських бійців російська сторона звинуватила ЗСУ, які нібито "вдарили" по колонії з HIMARS. На що Генштаб спростував всі звинувачення ворога, а українська розвідка навела ряд фактів, які підтверджують спланований теракт росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.