Опубликованы спутниковые снимки колонии в Еленовке до и после теракта: важная деталь

Опубликованы новые спутниковые снимки колонии в оккупированной Еленовке до и после убийства украинских военных. На кадрах заметно, что здание взорвали изнутри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter американского журналиста Кристофера Миллера.

Он поделился спутниковыми снимками компании Maxar Technologies.

"Новые фото Еленовской тюрьмы в оккупированной Россией Донецкой области Украины, где по меньшей мере 50 украинских военнопленных были убиты во время нападения, которое, по словам Киева - и предварительные данные свидетельствуют - осуществили российские войска", - написал журналист.

Так, журналист показал снимки спутника Maxar, еще до теракта (датированы 27 июля) и уже после трагедии (датированы 30 июля).

Как заметно из этих кадров, крыша барака, где были украинские военные, разорвалась изнутри, при этом на здании нет никаких повреждений, свойственных ракетной атаке из систем HIMARS.

Фото: спутниковые снимки колонии в Еленовке до и после теракта (twitter.com/ChristopherJM)

Недавно стало известно, что Россия согласилась пригласить экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в колонию на место гибели украинских военнопленных в Еленовке после требований Украины.

Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

В этом Россия обвинила ВСУ, в свою очередь украинская сторона уже опровергла обвинения, приведя ряд аргументов.

Предварительно, в результате теракта в Еленовке погибли по меньшей мере 50 украинских пленных, Киев проверяет списки жертв, обнародованных в РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.