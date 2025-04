"Не торгова війна": Мінфін США виправдав підняття мит для Китаю до 125%

При цьому керівник Мінфіну США не вважає, що Вашингтон веде проти Китаю торгівельну війну.

"Китай є найбільш незбалансованою економікою в історії сучасного світу", - сказав Бессент журналістам у середу.

За його словами, китайська сторона "є найбільшим джерелом торгівельних проблем США і справді є проблемою для решти світу".

У спілкуванні з представниками ЗМІ 9 квітня Бессент зазначив, що він "не називає це торгівельною війною, але я думаю, що Китай ескалює".

"І президент Трамп дуже сміливо відповів на це, і ми збираємося працювати над розв'язування проблеми з нашим торговим партнером", - додав глава Мінфіну США.

.@SecScottBessent: "I'm not calling it a trade war — but I'm saying that China has escalated and President Trump responded very courageously to that." pic.twitter.com/vzsd0229a6