Глава Мінфіну США пояснив 90-денну паузу в тарифах Трампа

США оголосили 90-денну паузу на введення додаткових тарифів для інших країн, щоб вести активні переговори.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Також Бессент спростував чутки про те, що рішення про паузу було ухвалено після розпродажу на ринку казначейських облігацій.

Міністр зазначив, що Трамп сам братиме безпосередню участь у переговорах. Очікується, що контактів США з іншими країнами з питань тарифів буде багато.

За словами Бессента, рішення про паузу було ухвалено, щоб президент США Дональд Трамп отримав "важіль для переговорів".

Пауза в тарифах

Нагадаємо, минулого тижня США ввели додаткові тарифи на імпорт з низки країн. Таке рішення торкнулося Євросоюзу, України, Китаю і не тільки.

Президент США Дональд Трамп вимагав, щоб інші країни не запроваджували відповідні тарифи і погрожував ще більш жорсткими заходами.

Сьогодні, 9 квітня, стало відомо, що Трамп оголосив 90-денну паузу зі зниженим 10% тарифом. При цьому для Китаю США запровадили 125% тариф, оскільки Пекін проігнорував погрози американського лідера і відповів симетрично.

Зі свого боку Євросоюз затвердив мита на товари зі США на суму близько 21 мільярда євро (приблизно 23,2 млрд доларів).

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