Бессент висміяв нові тарифи Китаю: можуть підвищувати, але що з того
США не бачать проблеми в тому, що Китай ввів 84% тарифи на американські товари. На думку Вашингтона, в такій ситуації Пекін опиняється в програшному становищі.
Як передає РБК-Україна, про це в ефірі Fox News заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
Глава Мінфіну США назвав сумним той факт, що Китай не хоче вести переговори про тарифи зі США. За його словами, КНР є "найгіршим порушником у міжнародній торговельній системі" і в країни "найбільш незбалансована економіка в історії сучасного світу".
"Я можу сказати, що ця ескалація для них програшна. У них є дуже розумні економісти й академіки, технократи в їхній бюрократії, і вони будуть говорити керівництву, що в нас немає переваги. Вони - надлишкова країна, їхній експорт до США в п'ять разів перевищує наш експорт до Китаю. Тому вони можуть підвищувати тарифи. Але що з того?" - додав він.
Також Бессент уточнив, що в такій війні ніхто не виграє, але наслідки для Китаю будуть "набагато гіршими".
Тарифи Китаю
Нагадаємо, США вчора, 8 квітня, оголосили, що вводять проти Китаю 104% тарифи. Такий радикальний крок Вашингтон зробив, оскільки Пекін відмовився виконувати його ультиматум про скасування додаткових тарифів на імпорт американських товарів.
Китай зі свого боку сьогодні, 9 квітня, відповів на такі заходи симетрично.
На тлі таких рішень двох країн ціни на нафту продовжують різко падати. Зокрема, станом на сьогодні ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 3,8%, до 60,4 доларів за барель.
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