Бессент висміяв нові тарифи Китаю: можуть підвищувати, але що з того

США не бачать проблеми в тому, що Китай ввів 84% тарифи на американські товари. На думку Вашингтона, в такій ситуації Пекін опиняється в програшному становищі.

Глава Мінфіну США назвав сумним той факт, що Китай не хоче вести переговори про тарифи зі США. За його словами, КНР є "найгіршим порушником у міжнародній торговельній системі" і в країни "найбільш незбалансована економіка в історії сучасного світу".

"Я можу сказати, що ця ескалація для них програшна. У них є дуже розумні економісти й академіки, технократи в їхній бюрократії, і вони будуть говорити керівництву, що в нас немає переваги. Вони - надлишкова країна, їхній експорт до США в п'ять разів перевищує наш експорт до Китаю. Тому вони можуть підвищувати тарифи. Але що з того?" - додав він.

Також Бессент уточнив, що в такій війні ніхто не виграє, але наслідки для Китаю будуть "набагато гіршими".