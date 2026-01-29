"Не ставте ультиматумів": глава МЗС Люксембургу висловився про членство України в ЄС

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель висловився щодо вступу України до Євросоюзу у 2027 році, закликавши не ставити ультиматумів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив у Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС.
Коментуючи слова президента Володимира Зеленського про очікування України на вступ до ЄС вже у 2027 році та підтримку європейських партнерів, Беттель наголосив.
"Я чув, що президент Зеленський сказав, що вони мають стати членами наступного року. Вибачте, я також кілька разів казав йому: не ставте ультиматумів. Це не у ваших інтересах. Є правила, які ми повинні виконувати", - заявив дипломат.
Глава МЗС Люксембургу. додав, що правила щодо вступу до ЄС є єдиними для всіх країн, і винятків у цьому питанні бути не може.
"Є правила, які ми повинні виконувати", - підкреслив Беттель.
Раніше західні ЗМІ писали, що Єврокомісія розглядає можливі шляхи швидкого приєднання України до Європейського Союзу в межах потенційної мирної угоди з Росією, але без надання повного обсягу прав країни-члена ЄС.
Як повідомляло Reuters, йдеться про так звану концепцію "зворотного членства", яка передбачає політичне приєднання України до ЄС із подальшим поетапним отриманням повних прав після завершення перехідних періодів.
Ідея перебуває на початковій стадії обговорення.
Також про те, що пришвидшений вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року може бути частиною мирного плану, обговорюваного між Києвом, Брюсселем і Вашингтоном, написало видання Financial Times.
15 січня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що вступ до ЄС є ключовою гарантією безпеки для України.