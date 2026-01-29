"Не ставьте ультиматумов": глава МИД Люксембурга высказался о членстве Украины в ЕС

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель высказался относительно вступления Украины в Евросоюз в 2027 году, призвав не ставить ультиматумов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в Брюсселе перед началом заседания министров иностранных дел ЕС.
Комментируя слова президента Владимира Зеленского об ожиданиях Украины на вступление в ЕС уже в 2027 году и поддержку европейских партнеров, Беттель отметил.
"Я слышал, что президент Зеленский сказал, что они должны стать членами в следующем году. Извините, я также несколько раз говорил ему: не ставьте ультиматумов. Это не в ваших интересах. Есть правила, которые мы должны выполнять", - заявил дипломат.
Глава МИД Люксембурга. добавил, что правила по вступлению в ЕС являются едиными для всех стран, и исключений в этом вопросе быть не может.
"Есть правила, которые мы должны выполнять", - подчеркнул Беттель.
Ранее западные СМИ писали, что Еврокомиссия рассматривает возможные пути быстрого присоединения Украины к Европейскому Союзу в рамках потенциального мирного соглашения с Россией, но без предоставления полного объема прав страны-члена ЕС.
Как сообщало Reuters, речь идет о так называемой концепции "обратного членства", которая предусматривает политическое присоединение Украины к ЕС с последующим поэтапным получением полных прав после завершения переходных периодов.
Идея находится на начальной стадии обсуждения.
Также о том, что ускоренное вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года может быть частью мирного плана, обсуждаемого между Киевом, Брюсселем и Вашингтоном, написало издание Financial Times.
15 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление в ЕС является ключевой гарантией безопасности для Украины.