RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Не ставьте ультиматумов": глава МИД Люксембурга высказался о членстве Украины в ЕС

Фото: Ксавье Беттель (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель высказался относительно вступления Украины в Евросоюз в 2027 году, призвав не ставить ультиматумов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в Брюсселе перед началом заседания министров иностранных дел ЕС.

Комментируя слова президента Владимира Зеленского об ожиданиях Украины на вступление в ЕС уже в 2027 году и поддержку европейских партнеров, Беттель отметил.

"Я слышал, что президент Зеленский сказал, что они должны стать членами в следующем году. Извините, я также несколько раз говорил ему: не ставьте ультиматумов. Это не в ваших интересах. Есть правила, которые мы должны выполнять", - заявил дипломат.

Глава МИД Люксембурга. добавил, что правила по вступлению в ЕС являются едиными для всех стран, и исключений в этом вопросе быть не может.

"Есть правила, которые мы должны выполнять", - подчеркнул Беттель.

 

Что известно об ускоренном вступлении Украины в ЕС

Ранее западные СМИ писали, что Еврокомиссия рассматривает возможные пути быстрого присоединения Украины к Европейскому Союзу в рамках потенциального мирного соглашения с Россией, но без предоставления полного объема прав страны-члена ЕС.

Как сообщало Reuters, речь идет о так называемой концепции "обратного членства", которая предусматривает политическое присоединение Украины к ЕС с последующим поэтапным получением полных прав после завершения переходных периодов.

Идея находится на начальной стадии обсуждения.

Также о том, что ускоренное вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года может быть частью мирного плана, обсуждаемого между Киевом, Брюсселем и Вашингтоном, написало издание Financial Times.

15 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление в ЕС является ключевой гарантией безопасности для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаЛюксембургВступление в ЕС