"Не ставте ультиматумів": глава МЗС Люксембургу висловився про членство України в ЄС

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель висловився щодо вступу України до Євросоюзу у 2027 році, закликавши не ставити ультиматумів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це він заявив у Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС.

Коментуючи слова президента Володимира Зеленського про очікування України на вступ до ЄС вже у 2027 році та підтримку європейських партнерів, Беттель наголосив.

"Я чув, що президент Зеленський сказав, що вони мають стати членами наступного року. Вибачте, я також кілька разів казав йому: не ставте ультиматумів. Це не у ваших інтересах. Є правила, які ми повинні виконувати", - заявив дипломат.

Глава МЗС Люксембургу. додав, що правила щодо вступу до ЄС є єдиними для всіх країн, і винятків у цьому питанні бути не може.

"Є правила, які ми повинні виконувати", - підкреслив Беттель.