"Не ставьте ультиматумов": глава МИД Люксембурга высказался о членстве Украины в ЕС

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель высказался относительно вступления Украины в Евросоюз в 2027 году, призвав не ставить ультиматумов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом он заявил в Брюсселе перед началом заседания министров иностранных дел ЕС.

Комментируя слова президента Владимира Зеленского об ожиданиях Украины на вступление в ЕС уже в 2027 году и поддержку европейских партнеров, Беттель отметил.

"Я слышал, что президент Зеленский сказал, что они должны стать членами в следующем году. Извините, я также несколько раз говорил ему: не ставьте ультиматумов. Это не в ваших интересах. Есть правила, которые мы должны выполнять", - заявил дипломат.

Глава МИД Люксембурга. добавил, что правила по вступлению в ЕС являются едиными для всех стран, и исключений в этом вопросе быть не может.

"Есть правила, которые мы должны выполнять", - подчеркнул Беттель.