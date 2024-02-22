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"Не стане заручником тисяч поправок". Навіщо демобілізацію строковиків виносити в окремий закон

Україна, Четвер 22 лютого 2024 12:29
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"Не стане заручником тисяч поправок". Навіщо демобілізацію строковиків виносити в окремий закон Фото: навіщо демобілізацію строковиків виносити в окремий закон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

Винесення питання демобілізації строковиків в Україні окремим документом має своє пояснення. Таким чином закон зможе підписати президент України Володимир Зеленський та він "не стане заручником тисяч поправок".

Про це РБК-Україна повідомило джерело у "Слузі народу".

"Це питання зокрема зачіпається і в законопроекті про мобілізацію. Воно б теж могло бути вирішене через цей документ. Однак до законопроекту про мобілізацію очікується від 4 до 5 тисяч поправок", - розповіло джерело.

За його словами, на розгляд змін щодо мобілізації та ухвалення в Раді піде багато часу, тому вирішили винести питання демобілізації в окремий законопроект, який можна буде швидко проголосувати за основу і в цілому.

"Після чого його швидко підпише президент і він не стане заручником тисяч поправок", - зазначив виданню співразмовник.

Демобілізація строковиків в Україні

22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про демобілізацію військових термінової служби. Співрозмовники РБК-Україна в "Слузі народу" припускають, що цей законопроект може бути проголосований і за основу, і в цілому 23 лютого.

Нагадаємо, Верховна рада 7 лютого схвалила у першому читанні законопроект про посилення мобілізації. При цьому повідомлялося, що Верховна рада може розглянути законопроект про мобілізацію у другому читанні вже цього тижня. При цьому щодо змісту документа досі точаться суперечки. Зокрема, за словами заступника глави комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайла Цимбалюка, найбільша дискусія йде навколо питання демобілізації строковиків.

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