"Не станет заложником тысяч поправок". Зачем демобилизацию срочников выносить в отдельный закон

Вынесение вопроса демобилизации срочников в Украине отдельным документом имеет свое объяснение. Таким образом, закон сможет подписать президент Украины Владимир Зеленский и он "не станет заложником тысяч поправок".

Об этом РБК-Украина со ссылкой на источник в "Слуге народа".

"Этот вопрос, в частности, затрагивается и в законопроекте о мобилизации. Он бы тоже мог быть решен через этот документ. Однако к законопроекту о мобилизации ожидается от 4 до 5 тысяч поправок", - рассказал источник.

По его словам, на рассмотрение изменений по мобилизации и принятии в Раде уйдет много времени, поэтому решили вынести вопрос демобилизации в отдельный законопроект, который можно будет быстро проголосовать за основу и в целом.

"После чего его быстро подпишет президент, и он не станет заложником тысяч поправок", - отметил собеседник.

Демобилизация срочников в Украине

22 февраля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о демобилизации военных срочной службы. Собеседники РБК-Украина в "Слуге народа" предполагают, что этот законопроект может быть проголосован и за основу, и в целом 23 февраля.

Напомним, Верховная рада 7 февраля одобрила в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. При этом сообщалось, что Верховная рада может рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении уже на этой неделе. При этом по содержанию документа до сих пор идут споры. В частности, по словам заместителя главы комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаила Цымбалюка, самая большая дискуссия идет вокруг вопроса демобилизации срочников.