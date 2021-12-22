"Не соответствует действительности": Пентагон отверг слова Шойгу о "провокациях" США на Донбассе

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал заявление министра обороны России об американских ЧВК, которые якобы готовят провокации на Донбассе . Слова Сергея Шойгу отвергли в оборонном ведомстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон .

Ранее Шойгу заявил, что американские частные военные компании якобы готовят провокацию химическими компонентами в Донецкой области.

"Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности", - ответил он.

Представитель Пентагона сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин не разговаривал с Шойгу на фоне эскалации конфликта в Украине.

Напомним, ранее ряд средств массовой информации писал о том, что якобы суд в России "признал" наличие российских войск на Донбассе, а у президента Путина назвали это ошибкой. РБК-Украина подробно разбиралось в ситуации.

Также сообщалось, что США предложили Путину два пути развития ситуации вокруг Украины.