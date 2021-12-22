UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Не соответствует действительности": Пентагон отверг слова Шойгу о "провокациях" США на Донбассе

Автор: Артур Родивилов

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал заявление министра обороны России об американских ЧВК, которые якобы готовят провокации на Донбассе. Слова Сергея Шойгу отвергли в оборонном ведомстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.

Представитель Пентагона сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин не разговаривал с Шойгу на фоне эскалации конфликта в Украине.

"Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности", - ответил он.

Ранее Шойгу заявил, что американские частные военные компании якобы готовят провокацию химическими компонентами в Донецкой области.

Напомним, ранее ряд средств массовой информации писал о том, что якобы суд в России "признал" наличие российских войск на Донбассе, а у президента Путина назвали это ошибкой. РБК-Украина подробно разбиралось в ситуации.

Также сообщалось, что США предложили Путину два пути развития ситуации вокруг Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей Шойгу